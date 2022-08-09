И это мы еще не начинали: ВСУ из "Химарсов" отминусовали сразу 5 полковников дивизии оккупантов

В волгограде продолжают хоронить штабистов 20-й мотострелковой дивизии. Напомню, что 9 июля по штабу дивизии ВСУ нанесли удар "Химарсами". Судя по потерям, от штаба ничего не осталось, или, как поет "Пирятин": "Немає ні*уя вопше".

Красноречивые похороны

Как определить, что попали по штабу? Это когда хоронят полковников и связистов. 8 августа хоронили очередного полковника, 38-летнего каната халимадденовича мукатова (еще раз, уже 5-го полкана!) и 36-летнего старшего лейтенанта пивнева.

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пивнев – вообще ни о чем, только интересно, почему в таком возрасте до сих пор только старлей. А вот мукатов – заместитель командира 20-й дивизии, участие в разных войнах, доблесть, куча орденов, медалей, опыт и т.д.

Трупы привезли только сейчас, но весь последний месяц местная пресса очень дозированно пишет некролог на очередного офицера дивизии. Логично было бы написать одну новость о конце штаба, но нет. Хоронят отдельно с покер-фейсом, типа ничего не случилось.

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Охота удалась на славу

Итак, что имеем на данный момент. В результате удара по штабу 20-й дивизии было точно уничтожено:

5 полковников (комдив, начальник штаба, политрук, начальник артиллерии, заместитель командира);

капитан (оперативный дежурный штаба);

2 старлея (помощник начальника штаба по артиллерии + еще кто-то);

сержант-связист;

еще кто-то из батальона связи (это тот ванька, за выплаты которого поссорились мать-одиночка и отец, который его никогда не видел).

И это мы еще не начинали!

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