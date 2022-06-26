Россия теряет Су-30, Су-34 и Су-35

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 канал. Он заявил, что потери в небе ощутимы для российских войск.

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Юрий Игнат отметил, что при таких противных потерях должен отказаться от своих планов. По его словам, с тактической и стратегической точки зрения потери России серьезны.

Сообщается, что Украина уничтожает не старые российские самолеты, а новые. Спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что сбиваются самолеты Су-30, Су-34, Су-35 и другие.

Что касается вертолетов, то в войне с Украиной российская армия теряет многие Ка-52 и Ми-28.

Это новая техника, которую Россия теряет в войне. Она стоит миллионы,

– подчеркнул Игнат.

К сведению. Утром 26 июня Генштаб ВСУ обновил данные по потерям России в войне с Украиной. Что касается авиации, то Россия потеряла 217 самолетов, 184 вертолета и 630 беспилотников.

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