Росія втрачає Су-30, Су-34 та Су-35
Про це в ефірі каналу "Рада" розповів речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал. Він заявив, що втрати у небі відчутні для російських військ.
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Юрій Ігнат зауважив, що при таких втратах противних повинен відмовитися від своїх планів. За його словами, з тактичної та стратегічної точки зору втрати Росії – серйозні.
Повідомляється, що Україна знищує не старі російські літаки, а нові. Речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що збиваються літаки Су-30, Су-34, Су-35 та інші.
Щодо вертольотів, то у війні з Україною російська армія втрачає багато Ка-52 та Мі-28.
Це нова техніка, яку Росія втрачає у війні. Вона коштує мільйони,
– наголосив Ігнат.
Як українські воїни знищують російську авіацію
- Не так давно львівські десантники збили російський вертоліт Ка-52, вартість якого сягає 16 мільйонів доларів. Український воїн приземлив ворожого "Алігатора" з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" та присвятив знищення російського вертольота одномісячній дитині.
- На межі Запорізької та Дніпропетровської областей українські захисники збили російський вертоліт Мі-35М. Вертоліт було збито завдяки переносному зенітно-ракетному комплексу Stinger.
- Ще один ворожий гвинтокрил налітався у Херсонській області, про що інформували в оперативному командуванні "Південь". У червні було знищено ще один російський "Алігатор". Гвинтокрил росіян знищили холодноярівці на Ізюмському напрямку.
- Підрозділи протиповітряної оборони вдало відпрацювали по авіації ворога протягом 4 червня. Нашим захисникам вдалося збити винищувач Су-34, гелікоптер Ка-52, безпілотники та крилаті ракети.
- Також слід зазначити, що частина російських літаків навіть не може долетіти до України. У ніч на 24 червня стало відомо, що в Росії розбився стратегічний літак Іл-76.
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