Росія втрачає Су-30, Су-34 та Су-35

Про це в ефірі каналу "Рада" розповів речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 канал. Він заявив, що втрати у небі відчутні для російських військ.

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Юрій Ігнат зауважив, що при таких втратах противних повинен відмовитися від своїх планів. За його словами, з тактичної та стратегічної точки зору втрати Росії – серйозні.

Повідомляється, що Україна знищує не старі російські літаки, а нові. Речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що збиваються літаки Су-30, Су-34, Су-35 та інші.

Щодо вертольотів, то у війні з Україною російська армія втрачає багато Ка-52 та Мі-28.

Це нова техніка, яку Росія втрачає у війні. Вона коштує мільйони,

– наголосив Ігнат.

До уваги. Зранку 26 червня Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат Росії у війні з Україною. Щодо авіації, то Росія втратила 217 літаків, 184 гелікоптери та 630 безпілотників.

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