По состоянию на декабрь ВСУ потеряли часть позиций в Курской области, которые ранее были под контролем Украины. Россия спешит вытеснить Силы обороны до инаугурации Дональда Трампа, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
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"Курская дуга номер 2"
В спешке Москва еще больше не щадит своих людей, бросая их в "мясные штурмы".
Украинские военные показали кладбище уничтоженной российской военной техники на Курской области. Только огневыми средствами морпехов 36-й было ликвидировано:
- 30 единиц бронетехники;
- 2 танка;
- 28 единиц колесной техники;
- 2 единицы спецтехники.
Пораженное вооружение противника на Курщине: смотрите видео
К слову, британская разведка подсчитала, что Россия потеряла более 3600 танков и почти 8000 единиц бронетехники с февраля 2022 года.