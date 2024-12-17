Станом на грудень ЗСУ втратили частину позицій на Курщині, що раніше були під контролем України. Росія поспішає витіснити Сили оборони до інавгурації Дональда Трампа, передає 24 Канал із посиланням 36-ту окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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"Курська дуга номер 2"

У поспіху Москва ще більше не щадить своїх людей, кидаючи їх у "м'ясні штурми".

Українські військові показали кладовище знищеної російської військової техніки на Курській області. Тільки вогневими засобами морпіхів 36-ої було ліквідовано:

30 одиниць бронетехніки;

2 танки;

28 одиниць колісної техніки;

2 одиниці спецтехніки.

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До слова, британська розвідка підрахувала, що Росія втратила понад 3600 танків і майже 8000 одиниць бронетехніки з лютого 2022 року.