Отбиты атаки и попадания по вражеской технике в Херсоне: ВСУ продолжают уничтожать врага

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Они еще раз попали в сосредоточение вражеской техники.

Также наши защитники отразили атаки врага в районах нескольких населенных пунктов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Оккупанты продолжают нести потери

24 сентября подтверждено еще одно точное попадание по району сосредоточения вражеской техники на территории промышленной зоны в городе Херсон. Предварительно противник потерял до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняют.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка.

Авиация Сил обороны нанесла 33 удара. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили:

6 пунктов управления,

12 районов сосредоточения живой силы и техники противника,

2 позиции зенитных ракетных комплексов,

3 подразделения ракетных войск и артиллерии,

6 складов с боеприпасами,

9 отдельных важных целей.

Враг обстреливает украинские населенные пункты

Так, за минувшие сутки, противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 83 обстрелов из РСЗО. Также враг задействовал 4 ударных БпЛА для ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. Это, в частности, Купянск, Краматорск, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Каменка, Курахово, Павловка, Запорожье, Никополь, Очаков, Николаев и Одесса.

Общая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений.

На других направлениях оккупанты совершили обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Александровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Одноробовка, Ветеринарное, Гатище, Каменка, Голубовка и Сеньково;

на Краматорском направлении – Новоселовка, Щурово, Северск, Григоровка, Белогоровка, Закотное, Диброва, Верхнекаменское, Веселое, Раздолевка, Озерное и Спорное;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Клещевка, Веселая Долина, Яковловка, Майорск, Нелиповка, Выемка и Белогоровка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское, Новомихайловка и Парасковиевка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись 18 населенных пунктов. Среди них Егоровка, Павловка, Зализничное, Новоандреевка, Гуляйпольское, Гуляйполе, Успеновка, Новоселка, Времьевка и Червоное.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 27 населенных пунктов, которые недалеко от линии столкновения.

В россии продолжается частичная мобилизация

Ростовская область закрыта на въезд и выезд. Лицам, находящимся не по месту прописки, через родственников приказано в течение трех суток явиться. Личному составу, прибывающему в сборные пункты в Белгородской области, объявляют список, что необходимо приобрести за собственные средства, в частности, это теплая одежда.

Также указанные меры противник проводит на временно оккупированных территориях Украины. С 24 сентября в Севастополе на базе автомобильного батальона черноморского флота начата подготовка отмобилизованных.

В городе Сватово Луганской области вручают повестки о мобилизации лицам, которые достигли восемнадцатилетнего возраста. Отдельных граждан, водителей грузовиков сразу отправляют в воинские части.

В то же время, противник пытается реализовать объявленный незаконный "референдум" на временно занятых территориях Украины. Так, в населенных пунктах Запорожской области, представители оккупационных властей, вместе с вооруженными российскими военными, совершают поквартирные обходы, заставляя местных жителей к участию в так называемом "референдуме". К тому же такие обходы преследуют цель и выявление мужчин. Такие же меры враг предпринимает и в населенных пунктах Луганской области.

Напомним, что в Бериславском районе был сбит российский штурмовик Су-25. Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8, который также уничтожили наши зенитчики.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 310 огневых задач. Также усилили огневой контроль Антоновского моста.

Потери россиян на Юге за прошедшие сутки:

43 оккупанта,

3 танка,

самоходная артустановка,

9 единиц автобронетехники.

5 складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и Кинбурнской Косе.

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