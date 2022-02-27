Потери россиян за четыре дня войны против Украины – 4500 человек
27 февраля 2022 , 22:00Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает нести потери после позорного нападения на Украину. По состоянию на 18:00 воскресенья, 27 февраля Украинская армия уже уничтожила 4500 российских военных.
В Генштабе предупредили, что потеря 4500 человек – это только предварительные данные. Ведь точное количество пока неизвестно – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Кроме личного состава украинская армия уничтожает и вражескую технику. Уничтожено и повреждено:
- самолетов – 27 единиц (уточняется),
- вертолетов – 26,
- танков – около 150,
- ББМ – более 700,
- орудий – около 50,
- ЗРК БУК – 1,
- РСЗО БМ-21 Град – 4
- цистерн – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2,
- корабли, катера – 2
"Будет еще", – пообещали в Генштабе ВСУ.