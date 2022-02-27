Потери россиян за четыре дня войны против Украины – 4500 человек

27 февраля 2022 , 22:00
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает нести потери после позорного нападения на Украину. По состоянию на 18:00 воскресенья, 27 февраля Украинская армия уже уничтожила 4500 российских военных.

В Генштабе предупредили, что потеря 4500 человек – это только предварительные данные. Ведь точное количество пока неизвестно – подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Кроме личного состава украинская армия уничтожает и вражескую технику. Уничтожено и повреждено:

  • самолетов – 27 единиц (уточняется),
  • вертолетов – 26,
  • танков – около 150,
  • ББМ – более 700,
  • орудий – около 50,
  • ЗРК БУК – 1,
  • РСЗО БМ-21 Град – 4
  • цистерн – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2,
  • корабли, катера – 2

"Будет еще", – пообещали в Генштабе ВСУ.