Потери российских оккупантов на войне: новые данные от Генштаба ВСУ
12 марта 2022 , 09:56Читати новину українською
Источник:ВСУ
Украинские военные показывают невероятную решительность в защите своего государства. Оккупанты же с каждым днем несут новые большие потери.
В Генштабе ВСУ рассказали, сколько в общем потерь понес враг с начала войны. Там подчеркивают, что информация еще уточняется, потому что из-за интенсивных боев считать точно сложно.
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Подробнее о потерях оккупантов
С 24 февраля по 12 марта ориентировочно враг потерял более 12 тысяч личного состава. Также есть значительные потери техники:
- 362 танка;
- 1205 ББМ;
- 135 артиллерийских систем;
- 62 РСЗО;
- 33 средства ПВО;
- 58 самолетов;
- 83 вертолета;
- 585 единиц автомобильной техники;
- 3 корабля/катера;
- 60 цистерн с ППМ;
- 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Большие потери оккупантов: смотрите видео