Потери российских оккупантов на войне: новые данные от Генштаба ВСУ

Украинские военные показывают невероятную решительность в защите своего государства. Оккупанты же с каждым днем несут новые большие потери.

В Генштабе ВСУ рассказали, сколько в общем потерь понес враг с начала войны. Там подчеркивают, что информация еще уточняется, потому что из-за интенсивных боев считать точно сложно.

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Подробнее о потерях оккупантов

С 24 февраля по 12 марта ориентировочно враг потерял более 12 тысяч личного состава. Также есть значительные потери техники:

362 танка;

1205 ББМ;

135 артиллерийских систем;

62 РСЗО;

33 средства ПВО;

58 самолетов;

83 вертолета;

585 единиц автомобильной техники;

3 корабля/катера;

60 цистерн с ППМ;

7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Большие потери оккупантов: смотрите видео