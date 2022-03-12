Потери российских оккупантов на войне: новые данные от Генштаба ВСУ

12 марта 2022 , 09:56
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Источник:

ВСУ

Украинские военные показывают невероятную решительность в защите своего государства. Оккупанты же с каждым днем несут новые большие потери.

В Генштабе ВСУ рассказали, сколько в общем потерь понес враг с начала войны. Там подчеркивают, что информация еще уточняется, потому что из-за интенсивных боев считать точно сложно.

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Подробнее о потерях оккупантов

С 24 февраля по 12 марта ориентировочно враг потерял более 12 тысяч личного состава. Также есть значительные потери техники:

  • 362 танка;
  • 1205 ББМ;
  • 135 артиллерийских систем;
  • 62 РСЗО;
  • 33 средства ПВО;
  • 58 самолетов;
  • 83 вертолета;
  • 585 единиц автомобильной техники;
  • 3 корабля/катера;
  • 60 цистерн с ППМ;
  • 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Большие потери оккупантов: смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик