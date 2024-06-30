Заводы не успевают за потерями: The Telegraph рассказало о "развале" флота России

В 2024 году российский флот планирует получить 12 новых военных кораблей и еще 38 малых кораблей. Это на два военных корабля больше, чем в прошлом году – и вдвое больше, чем среднегодовой показатель за предыдущее десятилетие. Однако на практике это больше похоже на отмывание средств.

Об этом говорится в материале The Telegraph. Отмечается, что, за исключением подводных лодок, новые российские корабли небольшие, легко вооружены и оснащены потенциально ненадежным оборудованием, таким как морские двигатели, которые ранее россияне импортировали из Украины, а теперь собирают самостоятельно.

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В России огромные потери среди флота

Издание пишет, что российское судостроение едва успевает за потерями своих кораблей в войне против Украины. Ракеты и беспилотные катера нашего государства топят или взрывают тоннаж вражеского флота почти так же быстро, как страна-агрессор может его наращивать.

Существует несколько способов сравнения военно-морских сил. Первый заключается в том, чтобы подсчитать отдельные океанские корпуса, независимо от размера этих корпусов или того, какое оружие они несут. Другой заключается в том, чтобы сложить общее количество ракет, которые может нести флот.

Также есть третий вариант, по которому подсчитать тоннаж, то есть сколько тонн воды вытесняет весь флот. Он является полезным показателем, поскольку большие корабли, как правило, более живучие и имеют более тяжелое вооружение, чем потенциально многочисленные меньшие военные корабли.

Это объясняет то, почему, несмотря на то, что китайский флот имеет больше корпусов, чем ВМС США, 350 китайских военных кораблей против 290 американских, Соединенные Штаты все равно имеют самый мощный флот.

Ужасным для Москвы является то, что военно-морские силы США и Китая неуклонно растут в тоннаже, поскольку большие новые корабли заменяют меньшие старые. В то же время российский флот идет в противоположном направлении – меньшие новые корабли заменяют большие старые.

The Telegraph пишет, что во время холодной войны российский флот был настоящим морским флотом с амбициями развернуть надводные корабли и подводные лодки по всему миру. Надводные корабли включали массивные линейные крейсеры, а также эсминцы, фрегаты и даже авианосцы.

Впрочем, советская промышленность надводного судостроения потерпела крах вместе с Советским Союзом, после чего и не восстановилась.

Крупнейшими кораблями на российской службе есть несколько линейных крейсеров, крейсеров и эсминцев и один старый авианосец – это советские остатки. И один из таких пережитков, крейсер "Москва", был потоплен украинскими противокорабельными ракетами в 2022 году.

Российской промышленности все еще удается строить большое количество крупных подводных лодок.

Однако новые российские надводные корабли, как правило, являются патрульными кораблями, корветами и фрегатами водоизмещением всего несколько тысяч тонн, что делает их максимум в треть размером одного из примерно 70 эсминцев типа "Арли Берк" ВМС США.

Морские амбиции Москвы сократились вместе с ее кораблями. Все больше и больше российский флот является береговым,

– пишет издание.

Главная проблема вражеского флота

Основной причиной постоянного сокращения отдельных российских кораблей и российской военно-морской стратегии является то, что российская промышленность пытается создать морские двигатели достаточного размера и надежности, чтобы двигать что-то большее, чем фрегат.

Но до начала полномасштабного вторжения большинство необходимых двигателей Россия импортировала из нашего государства.

Российские военные корабли настолько ненадежны, что российский флот прилагает усилия, чтобы поддерживать огромный флот океанских буксиров, роль которых включает буксировку военных кораблей, двигатели которых отказывают во время развертывания.

Общее водоизмещение буксирного флота российского флота составляет около 150 тысяч тонн, что делает его больше, чем весь флот Канады.

В этом году российский флот должен получить десяток новых военных кораблей. Вследствие потери по меньшей мере трех надводных кораблей российского Черноморского флота после атак Украины, вероятно, рост тоннажа российского флота в этом году будет незначительным, если не фактически равным.