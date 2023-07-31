Военное чудо и феномен, – в Минобороны озвучили, какие потери у Украины во время наступления

Потери украинских войск при наступлении значительно меньше, чем у российских оккупантов. Вооруженные Силы Украины продвигаются вперед, несмотря на преимущество врага в вооружении и живой силе.

Об этом феномене рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр во время телемарафона, информирует 24 Канал. Она также отметила, что работу украинских военных следует оценивать не только километрами, следует понимать, что ВСУ уничтожают немало вражеских складов с боеприпасами, которые потенциально враг мог применить против украинцев.

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У нас есть удачи. И мы на этой неделе неплохо продвигались по всем направлениям. Здесь вопрос не в продвижении. Наши Вооруженные Силы сегодня совершают вещи, которые можно назвать военным чудом,

– заявила Маляр.

Она объяснила, что по нормам военной науки, наступать надо, когда есть преимущество в вооружении и количестве людей. Однако украинские бойцы наступают, когда у врага всего этого больше.

Украинский военный феномен

"Наши двигаются, и здесь вопрос не в километрах. То, что они идут вперед и на Востоке, и на Юге – это украинский военный феномен", – отметила Маляр.

Ранее Анна Маляр отмечала, что количество погибших среди украинских военных на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага: на Бахмутском погибает в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском – в 5,3 раза меньше. Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона.

Актуально о контрнаступлении ВСУ

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

! Силы обороны освободили 37 кв. км на Бахмутском направлении, через неделю украинские военные продвинулись на 2 кв. км, а в Запорожской области площадь деоккупированной территории достигла более 200 кв. км.