О гибели Дениса Тарасова сообщил мэр Тростянца Юрий Бова, а также народный депутат Украины Юлия Яцик. Детали гибели украинского воина не сообщаются.
К теме С этим справиться невозможно, но мы должны, – Карась о потере брата на войне
На Рождество воин оставил последнее сообщение в фейсбуке
Днем 7 января Денис Тарасов оставил последнее сообщение в фейсбуке. Он опубликовал фото из окопов, где, по его словам, температура 13 градусов мороза. Воин выразил благодарность за помощь.
Не могу в это поверить… Почему идут самые лучшие? А как же наши законопроекты, а наши амбициозные планы… Теперь доказать их – это дело чести! Денис, друг, отдыхай с миром.. В моей памяти ты навсегда останешься Героем!,
– написала Юлия Яцик.
"Денис Тарасов именно тот, кому не безразлично было, какой будет наша страна, каким будет его родное Запорожье, какие названия будут наших улиц… Честный и самоотверженный, принципиальный и порядочный...", – написал Юрий Бова.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и друзьям погибшего воина.
Последние потери Украины на фронте
- Из-за вторжения России украинцы вынуждены мириться с потерями, хотя их гораздо меньше, чем у врага. К сожалению, война забирает у Украины лучших.
- Под Кременной 27 декабря погиб украинский военный Сергей Янец. Мужчина встал на защиту страны еще в 2014 году. Сергей Янец родом из Кореца Ровенской области, ему было 46 лет.
- В Бахмуте 2 января погиб общественный деятель, член Союза украинской молодежи и майдановець Олег Юрченко. У него было пятеро детей.
- Также на фронте погиб бывший политзаключенный Кремля крымчанин Геннадий Афанасьев. Сообщения о гибели Геннадия Афанасьева появилось 21 декабря. Геннадий Афанасьев воевал в составе 130-го батальона территориальной обороны 241-й бригады.
- В ожесточенных боях с русскими захватчиками погиб известный стронгмен и паверлифтер Андрей Дмитриев. Стронгмэн погиб в боях за Бахмут.