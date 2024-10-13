Надо считать все деньгами, – командир Верес о потерях

На войне все нужно измерять не людьми или техникой, а именно деньгами. Гораздо эффективнее будет вложить деньги на вооружение и технику.

Таким образом потерь будет меньше, а сэкономленных денег больше. Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес, отметив, что .

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Надо все считать деньгами

По мнению командира батальона, все нужно переводить в деньги, ведь это единственная постоянная величина, которой можно оперировать. Война не измеряется снарядами, людьми и техникой, а добавить километры и секунды нереально.

Надо считать все деньгами. Украина может посчитать, что эффективно, а что не эффективно. Если вы вкладываете гривну, а получаете 100 – это же плюс. А если вы вкладываете кирпич, а получаете полтора кирпича – это неизвестно,

– подчеркнул Верес.

Он пояснил, что в Украине никто не измеряет, сколько и кто запустил снарядов и т.д. Например, экономически невыгодно, когда украинское подразделение высылает 20 человек на штурм и уничтожает 100 врагов. Вместо этого следовало бы использовать для штурма 100 дронов.

Если есть пропавший без вести, первых полгода страна ему платит заработную плату 22 тысячи и платит 100 тысяч, как на линии боестолкновения. И потом, когда подтверждается, что он погиб, ему платят примерно 20 миллионов.

Если боец ранен, то его лечат. Если он получил инвалидность, то ему потом страна это выплачивает. Однако это, по словам командира батальона, неправильно.

Если взять, для примера, батальон, который обходится в месяц примерно 10 миллионов гривен и погибает в батальоне 20 военнослужащих в месяц, то если комбат скажет дать 20 миллионов гривен, то он уменьшит свои потери на 30% в личном составе.

Вот и получается, что мне дали 10 миллионов гривен, погибало у меня 20 человек, а теперь минус 30%, то получается 6 военнослужащих. Если умножить на 20 миллионов гривен – это 120 миллионов. То есть 120 отнять 10 – страна получит 110 миллионов сэкономленных средств,

– отметил Верес.

Именно поэтому командир батальона отметил, что нужно просто уменьшить потери большим производством вооружения и техники.

Если Украине удастся минимизировать потери хотя бы на 30%, этого хватит, чтобы перекрыть в 10 раз все производство.

Например, если есть 1000 гривен: 100 гривен закладываем на заработную плату, 200 – пропавшим погибшим, 100 – на вооружение и 600 гривен еще куда-то.

Так может мы этих 200 гривен заложим сюда (на вооружение – 24 Канал) и тогда на выплату всем остальным потратим значительно меньше? Ну математика проста,

– отметил Верес.

В результате, получим возможность сэкономить денег именно на уменьшении количества раненых и убитых. Сами же суммы выплат не изменятся.