У такий спосіб втрат буде менше, а зекономлених грошей більше. Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес, зауваживши, що .

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Треба все рахувати грошима

На думку командира батальйону, все потрібно переводити у гроші, адже це єдина стала величина, якою можна оперувати. Війна не вимірюється снарядами, людьми та технікою, а додати кілометри та секунди нереально.

Треба рахувати все грошима. Україна може порахувати, що ефективно, а що не ефективно. Якщо ви вкладаєте гривню, а отримуєте 100 – це ж є плюс. А якщо ви вкладаєте цеглу, а отримуєте півтори цегли – це невідомо,

– наголосив Верес.

Він пояснив, що в Україні ніхто не вимірює, скільки і хто запустив снарядів і т.д. Наприклад, є економічно невигідно, коли український підрозділ висилає 20 людей на штурм і знищує 100 ворогів. Натомість варто було б використати для штурму 100 дронів.

Якщо є зниклий безвісти, перших пів року країна йому платить заробітну плату 22 тисячі й платить 100 тисяч, як на лінії боєзіткнення. І потім, коли підтверджується, що він загинув, йому платять приблизно 20 мільйонів.

Якщо боєць поранений, то його лікують. Якщо він отримав інвалідність, то йому потім країна це виплачує. Однак це, за словами командира батальйону, неправильно.

Якщо взяти, для прикладу, батальйон, який обходиться в місяць приблизно 10 мільйонів гривень і гине в батальйоні 20 військовослужбовців в місяць, то якщо комбат скаже дати 20 мільйонів гривень, то він зменшить свої втрати на 30% в особовому складі.

От і виходить, що мені дали 10 мільйонів гривень, гинуло в мене 20 людей, а тепер мінус 30%, то виходить 6 військовослужбовців. Якщо помножити на 20 мільйонів гривень – це 120 мільйонів. Тобто 120 відняти 10 – країна отримає 110 мільйонів зекономлених коштів,

– зауважив Верес.

Саме тому командир батальйону наголосив, що потрібно просто зменшити втрати більшим виробництвом озброєння та техніки.

Якщо Україні вдасться мінімізувати втрати хоча б на 30%, цього вистачить, щоб перекрити в 10 разів все виробництво.

Наприклад, якщо є 1000 гривень: 100 гривень закладаємо на заробітну плату, 200 – зниклим загиблим, 100 – на озброєння і 600 гривень ще кудись.

Так може ми цих 200 гривень закладемо сюди (на озброєння – 24 Канал) і тоді на виплату всім іншим потратимо значно менше? Ну математика проста,

– зазначив Верес.

В результаті, матимемо можливість зекономити грошей саме на зменшенні кількості поранених та вбитих. Самі ж суми виплат не зміняться.