Вместе с отцом ушел добровольцем на фронт: на Востоке погиб журналист Алексей Борис

На Востоке погиб журналист Алексей Борис. После начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Боец воевал в составе 58-й мотопехотной бригады. Ему было 27 лет.

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На фронте погиб журналист Алексей Борис

Алексей Борис работал в "Юридической газете" с весны 2021 года. До этого он являлся сотрудником юридической компании Arzinger.

Сразу после нападения России на Украину 24 февраля 2022 года Алексей вместе с отцом пошел добровольцем в военкомат. Его призвали в 58-ю мотопехотную роту, участвовавшую в боях на Востоке.

Сначала боец служил в разведывательной роте, позже – в противотанковом артиллерийском дивизионе. Затем его назначили командиром взвода противотанковой артиллерийской батареи.



Алексей Борис погиб на Востоке / Фото "Юридическая газета"

Главный редактор издания Елена Осмоловская отметила, что Алексей еще до полномасштабного вторжения знал, что сразу пойдет в военкомат. Уже 26 февраля он с папой уехал на учебу, а через месяц они оказались на "нуле".

Бахмут, Часов Яр – туда все время я направляла посылки, которые собирали для его взвода. Молодые ребята – умные и неравнодушные – первыми встали на защиту Украины. В войне с Россией мы теряем лучших, которые двигали нашу страну к переменам,

– заметила Осмоловская.

По ее словам, Алексей не терпел лицемеров, не прощал измены. Он всегда был очень искренним в своих взглядах и чувствах, верным в своих принципах, серьезным и ответственным.

"Дружил и любил максимально. Мечтал, строил планы на будущее. Писал мне с фронта, что скучает по журналистской работе. Такой трудный путь к нашей Победе!" – подытожила главный редактор.