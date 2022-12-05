Двое граждан Польши погибли на войне в Украине

5 декабря 2022, 21:52
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Источник:

PAP

На фронте, помогая Украине бороться с российскими оккупантами, погибли еще два поляка. Они были в Интернациональном легионе.

На фронте от рук русских захватчиков погибли Януш Шеремета с позывным "Казаком" и его товарищем Кшиштофом.

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Украинцы и поляки чествуют героя

Гибель Шеремета и его соратника подтверждена на официальном профиле "Казака" в Facebook. В комментариях под корреспонденцией собрались поляки и украинцы. Они скорбят и сочувствуют семье погибших.

Польша чествует погибших в войне земляков

  • На минувшей неделе в Житомире прошли похороны Вячеслава Кауркина, гражданина Украины польского происхождения. Он умер несколько месяцев назад под оккупированным Россией Херсоном, но его тело было доставлено домой только после освобождения части Херсонской области.
  • В начале ноября на войне с Россией погиб Мариан Матуш, также гражданин Украины польского происхождения, проживавший в Мостиске на западе страны.
  • В конце июля организация MMA Polska объявила о смерти Томаша Валентека, польского спортсмена-любителя ММА. Он погиб, работая волонтером в Украине.

Автор: Анастасія Кушпіт