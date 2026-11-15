Сколько гражданских украинцев убила Россия с начала вторжения: в ООН обнародовали цифры

Число жертв в Украине, по данным ООН, растет с каждым годом. С начала полномасштабного вторжения России ООН подтвердила десятки тысяч жертв среди гражданского населения.

Об этом свидетельствуют данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, которые приводит Минобороны.

Сколько украинцев убила или ранила Россия за более чем 4 года войны?

По данным ООН, с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2026 года число пострадавших от российской агрессии составило 73 451 гражданский. Из них 17 605 человек погибли, еще 55 846 получили ранения. В то же время фактическое число пострадавших может быть значительно больше.

За январь – сентябрь 2026 года погибли 2 570 гражданских лиц, еще 15 211 получили ранения. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число погибших гражданских лиц только за девять месяцев 2026 года уже превысило показатель за весь 2025 год. Тогда ООН зафиксировала 2 549 смертей.

Число жертв российской агрессии среди гражданского населения растет с каждым годом / Фото Минобороны

Напомним, ранее в ООН сообщили о гибели 438 украинских военных и гражданских лиц в российском плену с начала полномасштабной войны. В докладе также говорится о систематических пытках, сексуальном насилии и отказе в оказании медицинской помощи пленным.