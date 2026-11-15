Скільки цивільних українців вбила Росія з початку вторгнення: в ООН розкрили цифри

Про це свідчать дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, які наводить Міноборони.

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Скільки українців вбила чи поранила Росія за понад 4 роки війни?

За даними ООН, з 24 лютого 2022 року до 30 вересня 2026 року кількість постраждалих від російської агресії становила 73 451 цивільний. З них 17 605 людей загинули, ще 55 846 дістали поранення. Водночас фактична кількість постраждалих може бути значно більшою.

За січень – вересень 2026 року загинули 2 570 цивільних, ще 15 211 отримали поранення. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кількість загиблих цивільних лише за дев'ять місяців 2026 року вже перевищила показник за весь 2025 рік. Тоді ООН зафіксувала 2 549 смертей.

Кількість жертв російської агресії серед цивільних зростає щороку / Фото Міноборони

Нагадаємо, раніше в ООН повідомили про загибель 438 українських військових і цивільних у російському полоні від початку повномасштабної війни. У доповіді також ідеться про систематичні катування, сексуальне насильство та ненадання медичної допомоги полоненим.