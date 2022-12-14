В Минобороны объяснили, почему скрывают информацию об украинских потерях в войне
Украинские военные продолжают противостоять российской агрессии. И, к сожалению, на войне против захватчиков гибнут наши защитники и защитницы. Но эти данные остаются тайной.
Во время телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему данные о потерях украинской армии засекречены. Она заметила, что после победы они будут озвучены, но не сейчас.
Читайте также Поражение не за горами: как в Кремле меняют риторику пропаганды на фоне военных провалов
Это может использовать враг
К примеру, всех волнует количество потерь. Почему эта информация скрыта? Так как в военной науке тактика поведения войск, в том числе, зависит от соотношения потерь противника. Так они считают, сколько от общего количества есть потерь,
– подчеркнула Маляр.
По словам замминистра, существует определенный процент, после которого любая армия начинает менять свою тактику. И чтобы враг не имел доступа к этой информации, ее вынуждены засекретить.
В то же время Анна Маляр отметила, что целиком и полностью скрыть эти данные никто не сможет. По ее словам, их узнают по окончании войны. Ведь у погибших военных есть родные и близкие. Они будут получать компенсацию от государства. Так что скрыть эту информацию просто не удастся.
Что касается врага, то статистика потерь продолжает приближаться к 100 тысячам. Рассказываем, сколько русских военных уже удалось ликвидировать.
За прошедшие сутки 740 "двухсотых"
- Как отмечают в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки 13 декабря нашим военным удалось отправить на тот свет еще 740 оккупантов. Общие потери врага составляют 96 тысяч бойцов. Но это еще не все.
- В ведомстве отмечают, что цифры могут быть неточными. Связано это с тем, что в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно четко подсчитать потери врага.
- Также с начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы уничтожили 2970 танков, 5937 боевых бронированных машин, 1931 артиллерийскую систему, 404 РСЗО, 211 средств ПВО, 281 самолет, 264 вертолета и 1617 БпЛА.
- Кроме того, на металлолом превратили 592 крылатые ракеты, 16 судов, 4562 автомобиля и автоцистерны, а также 171 единицу специальной техники.