В Минобороны объяснили, почему скрывают информацию об украинских потерях в войне

Украинские военные продолжают противостоять российской агрессии. И, к сожалению, на войне против захватчиков гибнут наши защитники и защитницы. Но эти данные остаются тайной.

Во время телемарафона заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему данные о потерях украинской армии засекречены. Она заметила, что после победы они будут озвучены, но не сейчас.

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Это может использовать враг

К примеру, всех волнует количество потерь. Почему эта информация скрыта? Так как в военной науке тактика поведения войск, в том числе, зависит от соотношения потерь противника. Так они считают, сколько от общего количества есть потерь,

– подчеркнула Маляр.

По словам замминистра, существует определенный процент, после которого любая армия начинает менять свою тактику. И чтобы враг не имел доступа к этой информации, ее вынуждены засекретить.

В то же время Анна Маляр отметила, что целиком и полностью скрыть эти данные никто не сможет. По ее словам, их узнают по окончании войны. Ведь у погибших военных есть родные и близкие. Они будут получать компенсацию от государства. Так что скрыть эту информацию просто не удастся.

Что касается врага, то статистика потерь продолжает приближаться к 100 тысячам. Рассказываем, сколько русских военных уже удалось ликвидировать.

За прошедшие сутки 740 "двухсотых"