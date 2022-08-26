Следует понимать, что не только враг несет потери в войне против Украины. Мы, к сожалению, тоже теряем как наших героев, так и технику.

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Украина потеряла еще два судна

Об этом стало известно благодаря Офису Президента. Соответствующие потери вскользь упомянули в пресс-релизе, который касался награждения военнослужащих в День Независимости. Когда именно эти суда уничтожил враг неизвестно. Но знаем точно, что речь идет о патрульном катере "Славянск", а также рейдовом тральнике "Геническиск".

Пролил свет на детали директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Он отметил, что по судам российские захватчики нанесли удар крылатыми ракетами во время боевого задания.

По словам Чмута, для этого использовались вражеские самолеты. Последние базировались на территории оккупированной Новофедоровки в Крыму. Того самого, на который вскоре прилетел "хлопок", последствия которого показали на спутниковых снимках. Что касается экипажа украинских судов, то его часть удалось спасти.

За них уже отомстили,

– подчеркнул Чмут.

Поскольку мы начинали с потерь врага, то нелишне будет напомнить актуальные цифры. Заметим, что ежедневно количество оккупантов постоянно сокращается. Более того, ВСУ уже перевыполнили план с 45 тысячами целлофановых пакетов для российских "двухсотых".

Скоро будет 46 тысяч ликвидированных оккупантов

С начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось уничтожить 45 850 российских бойцов. А в сутки 24 августа билеты на "концерт кобзона" получили еще 150 военных страны-агрессора.

Но это еще не все утраты неприятеля. Кроме того, в металлолом уже удалось превратить 1929 танков, 4245 боевых бронированных машин, 1037 артиллерийских систем, 272 реактивных систем залпового огня, 148 единиц средств ПВО, а также 99 единиц специальной техники.

А еще на балансе армии врага стало на 234 самолета, 202 вертолета, 828 БпЛА оперативно-тактического уровня, 196 крылатых ракет, 15 судов и 3160 автомобилей и автоцистерн меньше.

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