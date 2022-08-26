Слід розуміти, що не лише ворог зазнає втрат у війні проти України. Ми, на жаль, також втрачаємо як наших героїв, так і техніку.

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Україна втратила ще два судна

Про це стало відомо завдяки Офісу Президента. Відповідні втрати побіжно згадали в пресрелізі, який стосувався нагородження військовослужбовців у День Незалежності. Коли саме ці судна знищив ворог невідомо. Але знаємо точно, що мовиться про патрульний катер "Слов'янськ", а також рейдовий тральник "Генічеськ".

Пролив світло на деталі директор благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Він зауважив, що по суднах російські загарбники завдали удару крилатими ракетами під час бойового завдання.

За словами Чмута, для цього використовували ворожі літаки. Останні базувалися на території окупованої Новофедорівки, що у Криму. Тієї самої, на яку невдовзі прилетіла "бавовна", наслідки якої показали на супутникових знімках. Що стосується екіпажу українських суден, то його частину вдалося врятувати.

За них уже помстилися,

– наголосив Чмут.

Оскільки ми починали зі втрат ворога, то не зайвим буде нагадати актуальні цифри. Зауважимо, що щоденно кількість окупантів невпинно скорочується. Ба більше, ЗСУ вже перевиконали план з 45 тисячами целофанових пакетів для російських "двохсотих".

Скоро буде 46 тисяч ліквідованих окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося знищити 45 850 російських бійців. А за добу 24 серпня квитки на "концерт кобзона" отримали ще 150 військових країни-агресорки.

Але це ще не всі втрати ворога. Крім того, на брухт уже вдалося перетворити 1929 танків, 4245 бойових броньованих машин, 1037 артилерійських систем, 272 реактивних систем залпового вогню, 148 одиниць засобів ППО, а також 99 одиниць спеціальної техніки.

А ще на балансі армії ворога стало на 234 літаки, 202 гелікоптери, 828 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 196 крилатих ракет, 15 суден і 3160 автомобілів і автоцистерн менше.

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