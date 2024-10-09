В Легионе "Свобода России" имеют потери на Харьковщине

Ситуация на фронте остается непростой, враг пытается наступать на нескольких направлениях. В частности, в Легионе "Свобода России" рассказали о потерях в Харьковской области.

В сети появлялась информация о потерях в Легионе. Поэтому там решили уточнить эту информацию и дать официальный комментарий по этому поводу.

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Потери есть

Там рассказали, что сейчас подразделения Легиона "Свобода России" выполняют боевые задачи в Харьковской области. Кроме этого, к сожалению, среди Легиона есть потери, в частности, и безвозвратные.

В Легионе отметили, что преждевременное распространение информации о ходе и детали боевых действий, несет угрозу тем, кто еще находится в бою.

Для нас безопасность легионеров в приоритете,

– объяснили там.

Там попросили также отнестись с уважением к воинам и не разглашать важную информацию. Кроме этого, о результатах выполнения задач пообещали сообщить позже.