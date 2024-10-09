У мережі з'являлась інформація про втрати у Легіоні. Тому там вирішили уточнити цю інформацію та дати офіційний коментар з цього приводу.

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Втрати є

Там розповіли, що наразі підрозділи Легіону "Свобода Росії" виконують бойові завдання у Харківській області. Крім цього, на жаль, серед Легіону є втрати, зокрема, й безповоротні.

У Легіоні наголосили, що передчасне поширення інформації про перебіг та деталі бойових дій, несе загрозу тим, хто ще перебуває в бою.

Для нас безпека легіонерів у пріоритеті,

– пояснили там.

Там попросили також поставитись із повагою до воїнів та не розголошувати важливу інформацію. Крім цього, про результати виконання завдань пообіцяли повідомити згодом.