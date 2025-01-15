Надеюсь, Россия обеспечит их мешками для трупов, Белый дом о потерях бойцов КНДР

Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что северокорейские военные на Курщине несут значительные потери. В частности, он выразил надежду, что Россия выдала им достаточное количество мешков для трупов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Кирби отметил, что присутствие северокорейских военных в Курской области свидетельствует об отчаянии Владимира Путина.

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Какие потери у военных из КНДР на Курщине

В Белом доме подтвердили информацию о том, что солдаты КНДР несут значительные потери в Курской области.

Что касается потерь КНДР в Украине, мы знаем, что там в боях растет количество убитых и раненых северокорейских солдат,

– заявил Кирби.

В то же время он не стал называть точных цифр, ссылаясь на то, что эта информация является разведывательной. Впрочем, он подтвердил, что военные КНДР погибают, получают ранения и попадают в плен к ВСУ.

"Видимо, они получили какое-то вооружение, определенную подготовку от россиян. Я надеюсь, что россияне также продолжат обеспечивать их мешками для трупов, потому что это им понадобится, если они собираются дальше сражаться с украинскими силами в Курской области", – отметил представитель администрации Байдена.

Кирби отметил, что присутствие военных КНДР в Курской свидетельствует то, в каком отчаянии находится Путин.