Детали рассказали военнослужащие 8 полка Сил специальных операций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал проекта Радио Свобода "Донбасс Реалии".

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Как проходила операция

По словам участников операции, они готовились к захвату северокорейских солдат, даже изучали корейские фразы. Чтобы оставаться незаметными, бойцы ССО подходили к позициям российской армии в лесу в маскировочных халатах.

Россияне, вероятно, поняли, что украинские военные планируют захватить северокорейского солдата, поэтому начали массированный артобстрел.

Причем они (россияне - 24 Канал) стреляли очень близко и очень метко. Они до последнего не хотели, чтобы мы его забрали оттуда. Также был задействован один FPV-дрон. Он тоже не попал, но это хорошо для нас,

– говорит оператор ССО с позывным "Грек".

Это уже третья попытка взять в плен северокорейских военных. Первый солдат КНДР был тяжело ранен и умер вскоре после захвата, а второй совершил самоубийство.

"Грек" предполагает, что третий пленный мог не понимать, что происходит, из-за болевого шока от ранения. Украинские военные подошли к нему очень быстро, осмотрели и изъяли все предметы, которыми солдат мог нанести себе вред.

Одновременно же побратимы, которые находились с нами, контролировали каждое его движение, то есть держали на прицеле, чтобы не навредить группе. Скорее всего, он был дезориентирован,

– рассказывает защитник.

Пленному ввели обезболивающее, после чего его передали медикам. Северокореец очень хотел пить и есть.

К слову, Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14 января рассказал, что иностранные лидеры приветствовали факт взятия в плен солдат из Северной Кореи. По его словам, это была сверхсложная задача, поскольку военные КНДР совершали самоубийства, а россияне всячески препятствовали захвату наемников живыми.

Ранее в разведывательной службе Южной Кореи сообщали, что Северная Корея приказала своим солдатам в Курской области покончить с собой, чтобы не попасть в украинский плен живыми.