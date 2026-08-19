Даже после протезирования вернулся на фронт: погиб 21-летний морпех Евгений Минженер

На фронте погиб 21-летний морской пехотинец Евгений Минженер с позывным "Андатра". Военный получил тяжелое ранение весной 2025 года, перенес протезирование и после реабилитации вернулся на передовую.

О гибели защитника сообщил его друг, военнослужащий Ярослав Грубич.

Что известно о гибели воина?

Евгений Минженер был старшим сержантом и командиром взвода БПЛА. После тяжелого ранения он не покинул армию и решил снова вернуться на фронт.

Его друг Ярослав Грубич рассказал, что Евгений проходил лечение и протезирование в Киеве, а после выздоровления снова вступил в строй.

Ты подавал пример и был человеком-пауком на протезе. Да ты бы и не смог сидеть сложа руки. Ты был и остаешься сильным, малыш,

– написал Грубич.

Евгений Минженер / Фото Ярослав Грубич, UNBROKEN

Евгений также был послом компании Levitate Ukraine, которая занимается протезированием. Там его вспоминают как чрезвычайно энергичного человека, который любил жизнь и постоянно двигался вперед.

"Женя любил жизнь. По-настоящему. Он был чертовски энергичным, всегда в движении, с характером, силой и той особой жаждой жизни, которую невозможно не заметить", – отметили в компании.

Евгений родился в Херсонской области, а во время учебы в школе переехал в Турцию. Впоследствии он увидел фотографии из Бучи и Мариуполя и решил вернуться в Украину и присоединиться к борьбе против российских оккупантов.

В марте 2023 года Евгений поступил на службу в 38-ю отдельную бригаду морской пехоты. Там он стал оператором беспилотников.

Весной 2025 года военный получил тяжелое ранение в результате атаки российского дрона. После протезирования и длительной реабилитации он смог вернуться на службу и продолжил воевать.

Реабилитацию и протезирование он проходил в нашем Центре UNBROKEN. Здесь он увлекся скалолазанием, и с тех пор это стало неотъемлемой частью его жизни. Он был искренним, добрым, активным и открытым для нового. Его путь восхищал, а постоянная жажда совершенствования вдохновляла,

– написали в UNBROKEN.

Парень погиб вблизи Павлограда.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Минжера. Светлая память!

Напомним, военнослужащий Денис Кукса, который с 2022 года защищал Украину, погиб на фронте. О его гибели 16 августа сообщила народный депутат Марьяна Безуглая, у которой он работал помощником-консультантом.

В гражданской жизни Кукса возглавлял правление ОСМД своего дома и был первым председателем Ассоциации ОСМД Оболонского района Киева. Безуглая вспомнила его как принципиального, настойчивого и скрупулезного человека с сильным чувством долга. У мужчины остались жена, двое маленьких детей и мама.