О трагической новости политик сообщила 16 августа на своем телеграм-канале.
Что известно о Денисе Куксе?
Безуглая рассказала, что Кукса был председателем правления ОСМД своего дома и первым председателем Ассоциации ОСМД Оболонского района города Киева.
"Он помог мне, команде, руководителю РГА Кириллу Фесику сориентироваться в мире ОСМД и постоянно консультировал", – поделилась народный депутат.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Она добавила, что Денису были присущи принципиальность, настойчивость и скрупулезность.
Светлый человек с выраженным чувством долга,
– написала о Куксе Безуглая.
У мужчины остались двое маленьких детей, жена и мама.
Что еще отдали свою жизнь за Украину?
Сообщения о потерях поступают, к сожалению, ежедневно. Так, Виталий Штефан, который до войны работал учителем истории, погиб во время боевых действий.
В Марганце Днепропетровской области погиб полицейский Артем Кучер, который выполнял задание в составе сводного антидронового отряда ГУНП области. Также на войне погиб Константин Соломакин, ранее работавший тренером по вольной борьбе.