Об этом сообщила кафедра истории НаУКМА.

Что известно о погибшем военном?

Стало известно о гибели выпускника НаУКМА Виталия Штефана, который после начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ.

До этого он работал по специальности, преподавал историю и был научным сотрудником филиала "Музей оккупации Киева" Музея истории города Киева.

После решения вступить в ВСУ Виталий Штефан начал службу в 1-м батальоне 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" в должности стрелка-помощника гранатометчика.

В октябре 2024 года военнослужащий пропал без вести на Курском направлении. В настоящее время подтверждена его гибель.

Прощание с Виталием Штефаном состоится 19 августа. Сбор запланирован на 9:00 – 9:20 на улице Новогоспитальной, 5, после чего состоится трансфер к Национальному военному мемориальному кладбищу.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Штефана. Светлая память!

Что еще потеряла Украина?

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