Залужный озвучил потери Украины в войне с Россией

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный озвучил потери Украины в войне, которую начала Россия. По словам дипломата, на нынешнем этапе войны с Россией эта цифра является критической.

В то же время ситуация с потерями в России не лучше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Валерия Залужного во время общения с сообществом Украинского католического университета.

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Какие цифры украинских потерь назвал Залужный

По словам Валерия Залужного, количество потерь "в этих условиях является критическим" для Украины. Впрочем, россияне также имеют значительные потери.

Посчитайте, что такое 50 тысяч из 5,5 миллиона человек, стоявших на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Которую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый – это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитыми в Украине и более 300 тысяч раненых. Сейчас практически некому реально воевать,

– заявил он.

В то же время экс-главнокомандующий ВСУ отметил, что даже для России, которая имеет демографию значительно лучше чем в Украине, тоже "критическая масса минимум в 250 тысяч погибших".

"Это не значит, что они не могут пойти сетками половить (мужчин – 24 Канал) отправить на фронт. Могут. Они даже могут их красиво строем повести на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они (эти солдаты – 24 Канал) воевать? Это другое дело" – отметил дипломат.

К слову, Владимир Зеленский в феврале заявлял в интервью NBC News, что наша страна потеряла 46 тысяч солдат погибшими. Еще около 380 тысяч воинов получили ранения, а также десятки тысяч – пропали без вести или попали в плен.