ВСУ, вероятно, нанесли ракетный удар по штабу войск России "Днепр", – ISW

Вражеские источники утверждают, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области.

О том, что ВСУ поразили вражеский штаб в Херсонской области, "Институту изучения войны" заявили российские источники. Они утверждают, что это произошло 1 ноября.

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ВСУ могли поразить штаб войск "Днепр" в Херсонской области

Известный российский "военкор" утверждает, что украинские войска запустили крылатые ракеты Storm Shadow и противокорабельные ракеты "Нептун" по цели в селе Стрелковое Херсонской области на Арабатской косе.

Он заявил, что российская ПВО перехватила только половину ракет. Тем временем российское оппозиционное издание сообщило, что четыре украинских ракеты попали в базу отдыха "Аура" возле Стрелкового, которая служила штабом российской группировки войск "Днепр".

Следует отметить, что подтверждения от Сил обороны Украины пока не было.

К слову, недавно оккупанты назначили командующим российской группировкой войск "Днепр" генерала-полковника Михаила Теплинского. Российские источники уверяют, что он вроде бы не пострадал.

Украина могла нанести удар ATACMS по Крыму

Издание The Economist утверждает, что 30 октября Украина впервые нанесла удар по оккупированному Крыму ракетами ATACMS. Украинская сторона пока это не подтверждала.

Однако 30 октября в оккупированном Крыму действительно раздавались взрывы. СМИ заявили, что в результате ударов есть повреждение вражеской С-300. Кроме этого, местные предполагают, что мог произойти прилет по аэродрому в Новофедоровке.