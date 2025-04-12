Минус 1240 оккупантов, танки, артсистемы и более сотни другой техники: потери врага на 12 апреля

Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1240 оккупантов.

Общие боевые потери врага достигли уже около 931 450 человек. В частности, противник также не смог досчитаться немало танков, артиллерийских установок и другой техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

Личного состава – около 931450 (+1240) человек,

танков – 10591 (+11);

боевых бронированных машин – 22055 (+7);

артиллерийских систем – 26092 (+49);

РСЗО – 1362 (+2);

средств ПВО – 1127 (+0);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 32278 (+78);

крылатых ракет – 3145 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 43807 (+128);

специальной техники – 3798 (+0).



Потери врага на 12 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 11 апреля на Купянском направлении ВСУ успешно отбили штурмовые действия врага возле Новой Кругляковки и Загрызово. В направлении Петропавловки российская армия пыталась провести механизированный штурм с участием 40 оккупантов под прикрытием четырех бронемашин.

Наши защитники открыли ответный огонь, в результате чего всю бронетехнику было уничтожено, а противник понес существенные потери.