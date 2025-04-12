Минус 1240 оккупантов, танки, артсистемы и более сотни другой техники: потери врага на 12 апреля
- За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1240 оккупантов, общие боевые потери врага составляют около 931 450 человек.
- Враг понес потери и среди техники. Они включают танки, артиллерийские системы, бронированные машины и другую военную технику.
Россия продолжает нести немалые потери в войне, которую она развязала против Украины. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1240 оккупантов.
Общие боевые потери врага достигли уже около 931 450 человек. В частности, противник также не смог досчитаться немало танков, артиллерийских установок и другой техники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:
- Личного состава – около 931450 (+1240) человек,
- танков – 10591 (+11);
- боевых бронированных машин – 22055 (+7);
- артиллерийских систем – 26092 (+49);
- РСЗО – 1362 (+2);
- средств ПВО – 1127 (+0);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 32278 (+78);
- крылатых ракет – 3145 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 43807 (+128);
- специальной техники – 3798 (+0).
Потери врага на 12 апреля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, 11 апреля на Купянском направлении ВСУ успешно отбили штурмовые действия врага возле Новой Кругляковки и Загрызово. В направлении Петропавловки российская армия пыталась провести механизированный штурм с участием 40 оккупантов под прикрытием четырех бронемашин.
Наши защитники открыли ответный огонь, в результате чего всю бронетехнику было уничтожено, а противник понес существенные потери.