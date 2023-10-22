Потери врага бьют рекорды: почему это настораживает

20 октября ВСУ установили абсолютный суточный рекорд уничтожения личного состава оккупантов – 1380 тел. Также были очень высоки характеристики уничтоженной российской техники. Это все суммарный результат по всей зоне боевых действий, а не только в одной Авдеевке, но именно Авдеевка внесла основной процент этих потерь.

Россияне перебрасывают под Авдеевку самые боеспособные бригады

Казалось бы, очень положительные цифры, но на самом деле они настораживают. Они говорят о том, что вражеское командование не планирует останавливаться и, как вещает их больной исторический нарратив: "За ценою не постоят".

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Когда 7 октября россияне развернули наступление силами 1-го армейского корпуса, а также подразделениями 20-й и 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии, то, казалось бы, после первых результатов этой самоубийственной миссии они должны были взять большую паузу для восстановления боеспособности. Но нет. Они загнали под Авдеевку 21 ОМСБр 2-й гвардейской общевойсковой армии из зоны ответственности ГВ "Центр".

Здесь следует понимать, что 21 ОМСБр – одна из самых боеспособных бригад не то, что в составе 2-й армии, а в целом ГВ "Центр". То есть из зоны ответственности, где вроде как по Лимано-Купьянской оси так же начинается наступление, забирают самую боеспособную бригаду? Не логично или…

Это решение командования россиян указывало на то, что для них Авдеевка – это фетиш-цель и они будут продолжать давить на флангах. Подтверждение – очередная попытка наступления и рекордные потери 19 октября.

Россияне в исполнении 114-й ОМСБр осуществили очередную волну, которую быстро пополнили и снова отправили на продавливание северного сектора.

Повторение истории с Бахмутом?

То есть российское командование сосредоточится сейчас на Авдеевке, как в свое время на Бахмуте, а это значит, что значительный ресурс будет ориентирован именно на этот городок. Это, по идее, позволит Силам обороны Украины реализовать достаточно смелые сценарии по другим направлениям. Но, несмотря ни на что, российское командование это не очень волнует.

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Напомню, что в 2022 году большую часть Харьковской области и правобережную часть Херсонской области освободили тогда, когда россияне наступали на Бахмут.

Авдеевка – это мощный укрепрайон, хотя имеет и свои изъяны и уязвимые места. Но, чтобы сломать его, оккупантам понадобиться гораздо больше ресурса, чем сейчас сконцентрировано возле города. Откуда заберут и что ослабят еще больше – вопрос риторический. Но то, что они на это пойдут и уже делают, более чем очевидно.