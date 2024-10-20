Еще 1340 захватчиков и 170 единиц техники: потери врага на 20 октября

20 октября 2024, 07:36
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали еще 1340 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили десятки единиц вражеской техники.

По состоянию на утро 20 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 678 тысяч бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери врага на 20 октября 2024 года

  • Личного состава – около 678 520 (+1340),
  • танков – 9047 (+12),
  • боевых бронированных машин – 18111 (+39),
  • артиллерийских систем – 19565 (+17),
  • РСЗО – 1232 (+0),
  • средств ПВО – 978 (+0),
  • самолетов – 369(+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17287 (+57),
  • крылатых ракет – 2624 (+1),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26987 (+41),
  • специальной техники – 3476 (+3).

Потери врага на 20 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ