Еще 1340 захватчиков и 170 единиц техники: потери врага на 20 октября
20 октября 2024, 07:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны ликвидировали еще 1340 оккупантов. Также наши защитники и защитницы уничтожили десятки единиц вражеской техники.
По состоянию на утро 20 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 678 тысяч бойцов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Потери врага на 20 октября 2024 года
- Личного состава – около 678 520 (+1340),
- танков – 9047 (+12),
- боевых бронированных машин – 18111 (+39),
- артиллерийских систем – 19565 (+17),
- РСЗО – 1232 (+0),
- средств ПВО – 978 (+0),
- самолетов – 369(+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17287 (+57),
- крылатых ракет – 2624 (+1),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 26987 (+41),
- специальной техники – 3476 (+3).
Потери врага на 20 октября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ