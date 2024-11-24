Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 730 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 24 ноября

Личного состава – 730740 (+1020),

танков – 9423 (+4),

боевых бронированных машин – 19209 (+17),

артиллерийских систем – 20765 (+5),

РСЗО – 1254 (+0),

средств ПВО – 1004 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19366 (+1),

крылатых ракет – 2764 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 29864 (+14),

специальной техники – 3679 (+1).