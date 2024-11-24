Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 730 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 24 листопада

Особового складу – 730740 (+1020),

танків – 9423 (+4),

бойових броньованих машин – 19209 (+17),

артилерійських систем – 20765 (+5),

РСЗВ – 1254 (+0),

засобів ППО – 1004 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1),

крилатих ракет – 2764 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14),

спеціальної техніки – 3679 (+1).