Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 730 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 24 листопада
- Особового складу – 730740 (+1020),
- танків – 9423 (+4),
- бойових броньованих машин – 19209 (+17),
- артилерійських систем – 20765 (+5),
- РСЗВ – 1254 (+0),
- засобів ППО – 1004 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1),
- крилатих ракет – 2764 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14),
- спеціальної техніки – 3679 (+1).
Втрати ворога на 24 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ