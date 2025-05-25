Минус 1020 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 25 мая

Враг продолжает нести огромные потери на фронте. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1020 оккупантов.

Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у врага есть еще потери среди важной для него техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 980850 (+1020) человек,

танков – 10854 (+2);

боевых бронированных машин – 22633 (+11);

артиллерийских систем – 28269 (+68);

РСЗО – 1396 (+1);

средств ПВО – 1169 (+0);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 37367 (+190);

крылатых ракет – 3203 (+6);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 49751 (+112);

специальной техники – 3902 (+7).



Потери врага на 25 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, 21 мая Воздушные Силы ВСУ успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте (ВОТ Донецкой области).

В результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг.