Минус 1020 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 25 мая
- Потери российской армии за сутки составили 1020 оккупантов.
- Также враг потерял десятки единиц техники.
Враг продолжает нести огромные потери на фронте. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1020 оккупантов.
Кроме этого, в результате успешных действий ВСУ у врага есть еще потери среди важной для него техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 980850 (+1020) человек,
- танков – 10854 (+2);
- боевых бронированных машин – 22633 (+11);
- артиллерийских систем – 28269 (+68);
- РСЗО – 1396 (+1);
- средств ПВО – 1169 (+0);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 336 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 37367 (+190);
- крылатых ракет – 3203 (+6);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 49751 (+112);
- специальной техники – 3902 (+7).
Потери врага на 25 мая 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, 21 мая Воздушные Силы ВСУ успешно нанесли удар по передовому командному пункту 3-го армейского корпуса оккупантов в Бахмуте (ВОТ Донецкой области).
В результате удара было существенно повреждено сооружение, где размещался враг.