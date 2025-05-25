Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога є ще втрати серед важливої для нього техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 980850 (+1020) осіб,

танків – 10854 (+2);

бойових броньованих машин – 22633 (+11);

артилерійських систем – 28269 (+68);

РСЗВ – 1396 (+1);

засобів ППО – 1169 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37367 (+190);

крилатих ракет – 3203 (+6);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112);

спеціальної техніки – 3902 (+7).



Втрати ворога на 25 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, 21 травня Повітряні Cили ЗСУ успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті (ТОТ Донецької області).

Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.