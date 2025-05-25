Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у ворога є ще втрати серед важливої для нього техніки та зброї. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 980850 (+1020) осіб,
- танків – 10854 (+2);
- бойових броньованих машин – 22633 (+11);
- артилерійських систем – 28269 (+68);
- РСЗВ – 1396 (+1);
- засобів ППО – 1169 (+0);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37367 (+190);
- крилатих ракет – 3203 (+6);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49751 (+112);
- спеціальної техніки – 3902 (+7).
Втрати ворога на 25 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, 21 травня Повітряні Cили ЗСУ успішно завдали удару по передовому командному пункту 3-го армійського корпусу окупантів в Бахмуті (ТОТ Донецької області).
Внаслідок удару була суттєво пошкоджена споруда, де розміщувався ворог.