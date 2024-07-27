Более тысячи "демобилизованных" оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 27 июля

На фронте до сих пор сохраняется напряженная ситуация. Однако несмотря на преимущество врага в личном составе и технике, украинским военным удается наносить ему огромные потери.

По состоянию на 27 июля убитыми или ранеными являются более 573 тысяч российских захватчиков. Оккупанты также несут многочисленные потери в собственном вооружении.

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Потери оккупантов в цифрах

Сколько бойцов и техники потеряла Россия с начала полномасштабной войны:

личного состава – около 573 510 (+1210),

танков – 8 331 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 16 074 (+24) единиц;

артиллерийских систем – 15 885 (+35) единиц;

РСЗО – 1 125 (+0) единиц;

средств ПВО – 905 (+1) единиц;

самолетов – 363 (+0) единицы;

вертолетов – 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 12 736 (+53) единицы;

крылатых ракет – 2 403 (+1) единицы;

кораблей/катеров – 28 (+0) единиц;

подводных лодок – 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн – 21 500 (+86) единиц;

специальной техники – 2 671 (+3) единиц.



Потери врага по состоянию на 27 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, в ночь на 26 июля по российскому аэродрому "Саки" в Крыму был нанесен удар ракетами ATACMS. В результате атаки там возник пожар и детонация боеприпасов.