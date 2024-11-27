С начала полномасштабной войны против Украины потери России уже превысили 735 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 27 ноября

Личного состава – около 735 410 (+1580),

танков – 9449 (+14),

боевых бронированных машин – 19304 (+48),

артиллерийских систем – 20830 (+24),

РСЗО – 1255 (+1),

средств ПВО – 1005 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19616 (+64),

крылатых ракет – 2765 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 30126 (+84),

специальной техники – 3687 (+4).

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