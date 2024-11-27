С начала полномасштабной войны против Украины потери России уже превысили 735 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Колоссальные жертвы среди оккупантов: в Генштабе назвали соотношение потерь России и Украины

Потери врага на 27 ноября

  • Личного состава – около 735 410 (+1580),
  • танков – 9449 (+14),
  • боевых бронированных машин – 19304 (+48),
  • артиллерийских систем – 20830 (+24),
  • РСЗО – 1255 (+1),
  • средств ПВО – 1005 (+1),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19616 (+64),
  • крылатых ракет – 2765 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30126 (+84),
  • специальной техники – 3687 (+4).

Читайте также Погибли офицеры из КНДР, ранен генерал: СМИ рассказали новые подробности удара по Курщине

потери врага на 27 ноябряПотери врага на 27 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ