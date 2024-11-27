Від початку повномасштабної війни проти України втрати Росії вже перевищили 735 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 27 листопада

Особового складу – близько 735 410 (+1580),

танків – 9449 (+14),

бойових броньованих машин – 19304 (+48),

артилерійських систем – 20830 (+24),

РСЗВ – 1255 (+1),

засобів ППО – 1005 (+1),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19616 (+64),

крилатих ракет – 2765 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30126 (+84),

спеціальної техніки – 3687 (+4).

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