Оккупант спал в окопе – и "уснул навечно": видео меткой работы 30 бригады

Украинские военные ежедневно ликвидируют российских оккупантов и их военную технику. Враг терпит колоссальные потери на всех боевых направлениях.

30 бригада показала, как ликвидирует оккупантов

Вооруженные Силы Украины всеми способами доносят до захватчиков беспрекословную истину – их на нашей земле никто не ждал, и "спасать" никого не нужно. Наши воины помогают россиянам вернуться домой, в основном уже в черных пакетах. 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского предоставила 24 каналу очередное видео, на котором происходит ликвидация оккупантов.

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Так, на опубликованных кадрах видно, как оккупант спал в окопе, и "уснул навечно".

К нему неожиданно прилетело несколько гранат. Первая из них – в цель, а вторая – контрольная, для гарантии. Сразу после падения из окопа пошел густой дым, а оккупант оттуда уже не выбрался.

Смотрите на видео момент "прилета":

Надеемся, этот россиянин хоть немного почувствовал то, что украинцы переживают уже 9 месяцев – когда неожиданно, посреди тихой ночи, в твой дом прилетает не граната, а ракета, унося жизнь невинных людей.

Потери врага по состоянию на 27 ноября

"Мобики" прибывают в Украину, где встречаются с ВСУ. Наши защитники наносят серьезные потери российской армии. По состоянию на 27 ноября уже уничтожили более 87 000 захватчиков, только за минувшие сутки – 600 оккупантов. Немало потерь и в военной технике. На металлолом наши военные за это время превратили:

танков – 2 905 (+4 единицы),

боевых бронированных машин – 5 856 (+8),

артиллерийских систем – 1 897 (+1),

РСЗО – 395 (+0),

средств ПВО – 209 (+0),

самолетов – 278 (+0),

вертолетов – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+1),

крылатых ракет – 531 (+0),

кораблей / катеров – 16 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4 412 (+6),

специальной техники – 163 (+0).

В то же время, как отметили в Генштабе ВСУ, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных врагов в зоне ведения боевых действий очень сложно.

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