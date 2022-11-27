30 бригада показала, як ліквідує окупантів

Збройні Сили України всіма способами доносять до загарбників беззаперечну істину – їх на нашій землі ніхто не чекав, і "спасать" нікого не потрібно. Наші воїни допомагають росіянам повернутися додому, здебільшого вже у чорних пакетах. 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького надала 24 каналу чергове відео, на якому відбувається ліквідація окупантів.

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Так, на опублікованих кадрах видно, як окупант спав у окопі, й "заснув навічно".

До нього несподівано прилетіло декілька гранат. Перша з них – в ціль, а друга – контрольна, для гарантії. Одразу після падіння з окопу пішов густий дим, а окупант звідти вже не вибрався.

Дивіться на відео момент "прильоту":

Сподіваємося, цей росіянин бодай трішки відчув те, що українці переживають вже 9 місяць – коли зненацька, посеред тихої ночі, у твою домівку прилітає не граната, а ракета, забираючи життя невинних людей.

Втрати ворога станом на 27 листопада

"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 27 листопада вже знищили понад 87 000 загарбників, лише за минулу добу – 600 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили:

танків – 2 905 (+4 одиниці),

бойових броньованих машин – 5 856 (+8),

артилерійських систем – 1 897 (+1),

РСЗВ – 395 (+0),

засобів ППО – 209 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів / катерів – 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6),

спеціальної техніки – 163 (+0).

Водночас, як зазначили у Генштабі ЗСУ, ці цифри приблизні, адже підрахувати точну кількість ліквідованих ворогів у зоні ведення бойових дій надзвичайно складно.