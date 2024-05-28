"Минус" 1460 оккупантов и десятки единиц техники: колоссальные потери врага на 28 мая

Россия не покидает попыток захватить все больше украинских территорий. В то же время Силы обороны продолжают давать достойный отпор оккупантам, нанося им немалые потери как в личном составе, так и в технике.

Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1460 оккупантов. В целом Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более тысячи своих бойцов.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла:

личного состава – около 503 800 (+1460) человек,

танков – 7692 (+21),

боевых бронированных машин – 14858 (+40),

артиллерийских систем – 13029 (+48),

РСЗВ – 1085 (+1),

средств ПВО – 815 (+0),

самолетов – 357 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 10482 (+15),

крылатых ракет – 2221 (+0),

кораблей/катеров – 27 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 17740 (+46),

специальной техники – 2122 (+4).

Потери России на 28 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В Луганске ликвидирован заместитель начштаба Центрального округа

Официальный ресурс Уфы сообщил 26 апреля о похоронах подполковника Евгения Ритченко, заместителя начальника штаба Центрального военного округа. Российские источники утверждают, что он погиб "при выполнении боевых задач".

По информации, полученной от собеседника в Главном управлении разведки, "с высокой долей вероятности" Ритченко был ликвидирован 13 апреля во время удара по временно оккупированному Луганску.

В тот день Генштаб ВСУ сообщил о поражении командного пункта российской группировки войск "Центр" в Луганске. Мощные взрывы прогремели в районе Луганского машиностроительного завода.