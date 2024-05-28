"Минус" 1460 оккупантов и десятки единиц техники: колоссальные потери врага на 28 мая
Россия не покидает попыток захватить все больше украинских территорий. В то же время Силы обороны продолжают давать достойный отпор оккупантам, нанося им немалые потери как в личном составе, так и в технике.
Так, только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1460 оккупантов. В целом Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более тысячи своих бойцов.
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Актуальная статистика потерь врага
С 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 503 800 (+1460) человек,
- танков – 7692 (+21),
- боевых бронированных машин – 14858 (+40),
- артиллерийских систем – 13029 (+48),
- РСЗВ – 1085 (+1),
- средств ПВО – 815 (+0),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10482 (+15),
- крылатых ракет – 2221 (+0),
- кораблей/катеров – 27 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 17740 (+46),
- специальной техники – 2122 (+4).
Потери России на 28 мая 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
В Луганске ликвидирован заместитель начштаба Центрального округа
Официальный ресурс Уфы сообщил 26 апреля о похоронах подполковника Евгения Ритченко, заместителя начальника штаба Центрального военного округа. Российские источники утверждают, что он погиб "при выполнении боевых задач".
По информации, полученной от собеседника в Главном управлении разведки, "с высокой долей вероятности" Ритченко был ликвидирован 13 апреля во время удара по временно оккупированному Луганску.
В тот день Генштаб ВСУ сообщил о поражении командного пункта российской группировки войск "Центр" в Луганске. Мощные взрывы прогремели в районе Луганского машиностроительного завода.