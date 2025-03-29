Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более 912 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 29 марта 2025 года

Личного состава – около 912490 (+1740),

танков – 10478 (+23),

боевых бронированных машин – 21796 (+34),

артиллерийских систем – 25451 (+64),

РСЗВ – 1345 (+1),

средств ПВО – 1122 (+3),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 31234 (+164),

крылатых ракет – 3121 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 42398 (+118),

специальной техники – 3787 (+0).

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Потери врага на 29 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ