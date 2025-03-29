Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 912 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 29 березня 2025 року

Особового складу – близько 912490 (+1740),

танків – 10478 (+23),

бойових броньованих машин – 21796 (+34),

артилерійських систем – 25451 (+64),

РСЗВ – 1345 (+1),

засобів ППО – 1122 (+3),

літаків – 370 (+0),

гелікоптерів – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31234 (+164),

крилатих ракет – 3121 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 42398 (+118),

спеціальної техніки – 3787 (+0).

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Втрати ворога на 29 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ