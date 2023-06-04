Уже почти 210 тысяч "пакетов" увезли в Россию: безумные потери врага на 4 июня

За прошедшие сутки российские военные продолжили нести потери. Наши защитники смогли ликвидировать 470 бойцов так называемой "второй армии мира".

И это только цветочки. За более года полномасштабного вторжения россияне понесли колоссальные потери в живой силе. Украинские военные смогли ликвидировать 209 940 захватчиков. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

Читайте также "Контрнаступление ВСУ будет стремительным": американский генерал прогнозирует огромные потери России

Потери врага в технике

Но это еще не все. Российские захватчики также потеряли немало техники. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем. А еще у врага стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Самым дорогим уроном врага стал крейсер "Москва", экипаж которого продолжает кормить рыб в Черном море.

танков – 3 837;

боевых бронированных машин – 7512;

артиллерийских систем – 3 555;

РСЗО – 583;

средства ПВО – 344;

самолетов – 313;

вертолетов – 298;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175;

крылатых ракет – 1 132;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6305;

специальной техники – 479.



Актуальные потери врага по состоянию на 4 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

По данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам скопления личного состава врага. Также 6 ударов пришлись на зенитно-ракетные комплексы.

Кроме того, наши защитники уничтожили 6 разведывательных БПЛА и 2 ударных дрона-камикадзе типа "Ланцет".

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 боеприпаса россиян.

Добавим, что российские захватчики не оставляют надежд выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно на это они бросили основные усилия. За прошедшие сутки зафиксировали 23 боевых столкновения.