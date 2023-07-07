Более 500 оккупантов и 20 артиллерийских систем: потери врага на 7 июля

Вооруженные Силы Украины продолжают выбивать врага из нашей страны. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 510 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны нанесли сокрушительные потери врагу. Почти через 500 дней ВСУ уничтожили более 232 тысяч бойцов так называемой "второй армии мира". Впечатляют потери не только живой силы, но и техники. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь реальные потери могут быть гораздо больше, поскольку подсчитать их в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные потери врага

С 24 февраля 2022 года наши защитники ликвидировали:

личного состава – около 232 810 (+510);

танков – 4070 (+2);

боевых бронированных машин – 7944 (+12);

артиллерийских систем – 4330 (+20);

РСЗО – 658 (+1);

средства ПВО – 408 (+4);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 309 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17);

крылатые ракеты – 1271 (+7);

корабли /катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 6898 (+10);

специальная техника – 612 (+7).



Актуальные потери врага по состоянию на 7 июля 2023 года / Инфографика Генштаба

Успехи ВСУ на Таврическом направлении

Силы обороны продолжают освобождать украинские территории от врага, нанося им сокрушительные потери. Только за прошедшие сутки на Таврическом направлении ВСУ уничтожили 6 вражеских складов с боеприпасами.

Кроме того, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны выполнили 1293 огневых задач на этом направлении за последние сутки. По его словам, россияне потеряли более 3 рот, среди которых убиты и ранены. Также защитники ликвидировали немало техники в этом направлении, в частности:

Наши воины уничтожили 47 единиц вражеской техники, в том числе: