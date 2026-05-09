Ще понад 1 000 окупантів не відсвяткують "Дєнь побєди": які втрати противника на 9 травня
Несмотря на объявленное "перемирие", российские войска продолжают атаки украинских позиций на всех направлениях фронта. Только за последние сутки оккупационная армия России потеряла 1 080 военных.
Тогда как с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери в личном составе достигли 1 340 270 человек. Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 9 мая?
По данным официальным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и до 9 мая 2026 года вражеская армия потеряла:
- личного состава – около 1 340 270 (+1 080) человек;
- танков – 11 920 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 541 (+3);
- артиллерийских систем – 41 712 (+82);
- РСЗО – 1 780 (+2);
- средств ПВО – 1 371 (+1);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 352 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1 351 (+7);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 281 208 (+1 479);
- крылатых ракет – 4 585 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 95 252 (+373);
- специальной техники – 4 173 (+0).
Важно! Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала заметил, что российские власти готовятся продолжать наступательные действия летом, поэтому планируют привлечь еще больше военных. В то же время он добавил, что скорее всего, открыто новую волну мобилизации в России Путин объявлять не будет, поскольку такие процессы могут вызвать возмущение среди населения и непосредственно повлиять на и без того хрупкую внутреннюю ситуацию в стране. Хотя в России пока не объявляют новую мобилизацию публично, потребность в людях для войны никуда не исчезла. Именно поэтому власть все активнее использует неофициальные способы набора: финансовые бонусы, давление на работников госсектора и скрытую принудительную мобилизацию под видом доукомплектования.
Какие потери недавно понесла Россия на фронте и в тылу?
Вечером 8 мая Генштаб сообщил о о ряде успешных поражений важных объектов противника.
7 и 8 мая Силы обороны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Ярославльский" в Ярославской области России. Он расположен глубоко в тылу – в 675 километрах от Украины.
Кроме того, был поражен склад хранения БпЛА в Ростове-на-Дону Ростовской области – после атаки там вспыхнул пожар.
Под прицелом оказалась и нефтебаза "Луганская" в Луганске и склады горюче-смазочных материалов россиян в области.
В районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Раздоров Запорожской области были атакованы узлы связи, а на ТОТ Луганской области поражено ремонтное подразделение.
Также повреждения получил вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Михайловки Запорожской области и радиолокационная станция "Каста-2Е" в районе Мысового на ВОТ АР Крым.
Только в апреле 2026 года украинские разведчики "Примары" атаковали военную инфраструктуру врага на ВОТ Крыма. Речь идет о пункте коммуникации и питания ретранслятора дронов "Герань" и "Гербера", радиолокационные станции "Подлет-К1", "Балтика-Б" и МР-231-3 "Вайгач". Также под ударом были посты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы наблюдения Черноморского флота России и лаборатория радиоэлектронной разведки на крыше штабного здания флота.
Оборонцы атаковали и ангары-укрытия самолетов Су-24 и Су-30, резервуары с нефтепродуктами на нефтебазе компании ATAN и посты оптико-электронной разведки, корабельные РЛС МР-231 и комплексы управления "Сервал".