Тоді як з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати в особовому складі сягнули 1 340 270 осіб. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 9 травня?

За даними офіційними даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році й до 9 травня 2026 року ворожа армія втратила:

особового складу – близько 1 340 270 (+1 080) осіб;

танків – 11 920 (+1);

бойових броньованих машин – 24 541 (+3);

артилерійських систем – 41 712 (+82);

РСЗВ – 1 780 (+2);

засобів ППО – 1 371 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 352 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 351 (+7);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 281 208 (+1 479);

крилатих ракет – 4 585 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 95 252 (+373);

спеціальної техніки – 4 173 (+0).



Втрати ворога на 9 травня 2026 року / Фото Генштабу ЗСУ

Важливо! Політтехнолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу зауважив, що російська влада готується продовжувати наступальні дії влітку, тож планує залучити іще більше військових. Водночас він додав, що скоріш за все, відкрито нову хвилю мобілізації у Росії Путін оголошувати не буде, оскільки такі процеси можуть викликати обурення серед населення й безпосередньо вплинути на і без того крихку внутрішню ситуацію в країні. Хоча в Росії поки не оголошують нову мобілізацію публічно, потреба у людях для війни нікуди не зникла. Саме тому влада дедалі активніше використовує неофіційні способи набору: фінансові бонуси, тиск на працівників держсектору та приховану примусову мобілізацію під виглядом доукомплектування.

Яких втрат нещодавно зазнала Росія на фронті та в тилу?

Увечері 8 травня Генштаб повідомив про низку успішних уражень важливих об'єктів противника.

7 та 8 травня Сили оборони атакували нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославльській області Росії. Він розташований глибоко в тилу – за 675 кілометрів від України.

Окрім того, було уражено склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону Ростовської області – після атаки там спалахнула пожежа.

Під прицілом опинилась і нафтобаза "Луганська" у Луганську та склади пально-мастильних матеріалів росіян у області.

У районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області були атаковані вузли зв'язку, а на ТОТ Луганської області уражено ремонтний підрозділ.

Також пошкоджень зазнав ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційна станція "Каста-2Е" у районі Мисового на ТОТ АР Крим.

Лише у квітні 2026 року українські розвідники "Примари" атакували військову інфраструктуру ворога на ТОТ Криму. Мовиться про пункт комунікації та живлення ретранслятора дронів "Герань" та "Гербера", радіолокаційні станції "Подльот-К1", "Балтика-Б" і МР-231-3 "Вайгач". Також під ударом були пости радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, системи спостереження Чорноморського флоту Росії та лабораторія радіоелектронної розвідки на даху штабної будівлі флоту.

Оборонці атакували і ангари-укриття літаків Су-24 та Су-30, резервуари з нафтопродуктами на нафтобазі компанії ATAN та пости оптико-електронної розвідки, корабельні РЛС МР-231 та комплекси управління "Сервал".