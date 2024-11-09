По состоянию на утро 9 ноября Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины более 706 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 9 ноября 2024 года
- Личного состава – около 707540 (+1660),
- танков – 9238 (+5),
- боевых бронированных машин – 18697 (+36),
- артиллерийских систем – 20249 (+23),
- РСЗО – 1245 (+0),
- средств ПВО – 996 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18575 (+49),
- крылатых ракет – 2634 (+3),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 28561 (+66),
- специальной техники – 3604 (+2).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ