Станом на ранок 9 листопада Росія втратила в повномасштабній війні проти України понад 707 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 9 листопада 2024 року
- Особового складу – близько 707540 (+1660),
- танків – 9238 (+5),
- бойових броньованих машин – 18697 (+36),
- артилерійських систем – 20249 (+23),
- РСЗВ – 1245 (+0),
- засобів ППО – 996 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49),
- крилатих ракет – 2634 (+3),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66),
- спеціальної техніки – 3604 (+2).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ